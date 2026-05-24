「欅Ｓ」（２３日、東京）１・９倍と断然の１番人気に支持されたドンインザムード（牡４歳、栗東・今野）が３番手から直線で危なげなく抜け出し、後続に７馬身差をつけて快勝。前走のオアシスＳに続いてオープン連勝とした。４戦連続で手綱を取った荻野極は「前回の競馬がすごく上手でしたし、きょうも上手でした。この距離でのレースが器用になってきていますね。反応も良かったですし、強い競馬だったと思います」と満足そ