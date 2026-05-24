きょう24日（日）も、北日本を中心に季節逆戻りの肌寒さが続くでしょう。関東は前日より気温は高くなるものの、日ざしのぬくもりはなく、平年よりも気温は低めとなります。きょう24日（日）も空気はややヒンヤリと感じられる方が多い見込みです。【写真を見る】激しい寒暖差関東はきょうも平年より気温低めあす以降の東京は連日28℃前後で熱中症に注意■関東きょうも日ざしのぬくもりはなしきょう24日（日）は関東から北日本