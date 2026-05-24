「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）フローラＳで２着に食い込んだエンネが史上初となるデビュー３戦目での最短Ｖを狙う。富岡潤助手との一問一答は以下の通り。◇◇−東京は２度目。輸送の様子は。「問題なく、変わりなく来ています」−成長を感じる部分は。「一段ギアが上がった感じ。いい雰囲気があります」−デビューから約２カ月でのＧ１挑戦。「体質が弱くてデビューも遅れた馬。今でも弱いところは