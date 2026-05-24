相葉雅紀が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいく『相葉マナブ』。5月24日（日）の同番組では、番組14年目にして初上陸した鹿児島の魅力を届ける第2弾が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回は、第1弾の“かごしま茶”に続き、相葉が小峠英二（バイきんぐ）、あばれる君とともに200年以上続く黒酢造りの伝統が息づく鹿児島県霧島市で、黒酢造りや黒酢の絶品アレンジ料理を学ぶ。鹿児島の