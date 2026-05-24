京都の御室エリアに、共立リゾートの新たな癒やしの宿「京都 御室 花伝抄（きょうと おむろ かでんしょう）」が2026年5月24日（日）にプレオープンします。嵐電（京福電気鉄道）北野線「御室仁和寺」駅から徒歩約2分、目の前には世界遺産「仁和寺」がそびえる絶好のロケーション。嵐山温泉、梅小路に続く京都で3棟目の「花伝抄」ブランドとなります。本施設は、天然温泉の大浴場や本格サウナを備えているだけでなく、京都駅前から