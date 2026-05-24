セリエA 25/26の第38節 ラツィオとピサの試合が、5月24日03:45にスタディオ・オリンピコにて行われた。 ラツィオはタイアニ・ノスリン（FW）、ペドロ（FW）、マッテオ・キャンセリエリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するピサはステファノ・モレオ（FW）、フィリップ・ストジルコビッチ（FW）、サムエレ・アンゴリ（DF）らが先発に名を連ねた。 23分に試合が動く。ピサのミシェル・アビシ