開催：2026.5.24 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 0 - 3 [アストロズ] MLBの試合が24日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとアストロズが対戦した。 カブスの先発投手はコリン・レイ、対するアストロズの先発投手は蠟緂威で試合は開始した。 1回表、4番 クリスチャン・ウォーカー 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでアスト