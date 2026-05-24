プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第10節 アントワープとウェステルローの試合が、5月24日03:45にボサイル・スタディオンにて行われた。 アントワープは綱島 悠斗（MF）、ギュラノ・ケルク（FW）、ビンセント・ヤンセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェステルローは坂本 一彩（FW）、shunsuke saito（MF）、エニス・デスタン（FW