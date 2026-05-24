プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第10節 スタンダールとシャルルロワの試合が、5月24日03:45にスタッド・モーリス・デュフランにて行われた。 スタンダールはティモシー・ヌカダ（FW）、ラフィキ・サイード（FW）、マルコ・イライマハリトラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシャルルロワはオーレリアン・シャイドラ