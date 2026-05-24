プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第10節 ルーベンとゲンクの試合が、5月24日03:45にキング・パワー＠デン・ドリーフ・スタディオンにて行われた。 ルーベンは明本 考浩（MF）、大南 拓磨（DF）、キアン・ファーセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するゲンクは横山 歩夢（MF）、伊東 純也（MF）、アーロン・ビバウト（FW）