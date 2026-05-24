ラ・リーガ 25/26の第38節 マジョルカとレアル・オビエドの試合が、5月24日04:00にソン・モイシュにて行われた。 マジョルカは浅野 拓磨（FW）、パブロ・トーレ（MF）、ベダト・ムリキ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・オビエドはアレックス・フォレス（FW）、アルバート・レイナ（FW）、サンティ・カソルラ（MF）らが先発に名を連ねた。 前半終了間際にスコ