ラ・リーガ 25/26の第38節 レアル・マドリードとビルバオの試合が、5月24日04:00にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。 レアル・マドリードはキリアン・エムバペ（FW）、ゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）、ジュード・ベリンガム（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、ロベルト・ナバーロ（FW）、ウナイ・ゴメス