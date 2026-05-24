韓国チアリーダー、チョ・イェリンの近況投稿が話題だ。【写真】チョ・イェリン、水着から零れ落ちそうな圧巻スタイルチョ・イェリンは最近、自身のインスタグラムを更新。ビールやパンダなどの絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。投稿には、夜の街中やレストラン、展望台、そして車内といったさまざまな場所で写真を撮るチョ・イェリンが写っている。チアリーダーとして活動しただけあって、華奢ながらもボリュー