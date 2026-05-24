現地時間５月23日に開催されたラ・リーガの最終節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダが、エスパニョールとアウェーで対戦した。前節出番なしに終わった久保がベンチスタートとなったソシエダは28分、セルヒオ・ゴメスのクロスにオスカールソンが合わせ、先制に成功する。54分にはドーランにネットを揺らされたものの、ファウルで取り消しとなる。 しかし65分、ロベルト・フェルナンデスに押し込まれて同点ゴール