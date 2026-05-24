【その他の画像・動画等を元記事で観る】 相葉雅紀が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいくテレビ朝日『相葉マナブ』（毎週日曜 18時～）。 5月24日は、14年目にして初上陸した鹿児島の魅力をお届けする第2弾を放送。 第1弾の“かごしま茶”に続き、相葉が小峠英二（バイきんぐ）、あばれる君とともに200年以上続く黒酢造りの伝統が息づく鹿児島県霧島市で、“黒酢”造りや黒酢の絶品アレンジ料理