修理依頼(1)【漫画】本編を読む高級な包丁が陳列されたキッチン雑貨店で店長を務めるオムニウッチー(@omni_uttii821)さん。店舗には日々、さまざまなお客が訪れる。今回は、修理依頼のために来店した、少し変わったお客のエピソードを紹介する。修理依頼(2)修理依頼(3)修理依頼(4)■送料負担を嫌がり「15年前の他店商品」を持ち込む婦人店ではキッチン雑貨の修理も受け付けている。ある日、「キッチンタイマーが故障したみたいで」