◇プロ野球パ・リーグ 西武4-1オリックス(23日、ベルーナドーム)首位・オリックスに勝利しゲーム差を0.5に戻した西武の西口文也監督が先発の佐藤爽投手をたたえました。佐藤投手は5回途中1失点の内容、4回には打球を肘に受けるアクシデントがありましたが、冷静に打球を処理しアウトにしました。佐藤投手の状態について西口監督は「別に骨とか異常はないみたいなので良かったです。当たった瞬間痛かったと思うんですけど、痛みをこ