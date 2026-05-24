ソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）が23日、福岡市内のホテルで行われた「FUKUOKAOHSADAHARULEGACYPROJECT」の発足会見で「王貞治レガシー賞」を創設したことを発表した。「いわゆる球団の殿堂入りのような制度です。メジャーリーグではグラウンドキーパーや名物アナウンサーが表彰されるような制度もあり、選手だけでなく指導者、スタッフなどさまざまな人が称えられるようなものにした