「神舟23号」有人飛行ミッション総指揮部は５月23日午前、有人宇宙船「神舟23号」が5月24日午後11時08分に打ち上げられる予定だと発表しました。「神舟23号」の3人の乗組員、朱楊柱氏・張志遠氏・黎家盈氏が23日午前、酒泉衛星発射センター問天閣で開かれた記者会見で、国内外のメディアと顔合わせしました。3人の宇宙飛行士はそれぞれ飛行エンジニア、宇宙船パイロット、ペイロードスペシャリストを担当し、中国で現在活動してい