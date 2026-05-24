◇パ・リーグソフトバンク11―１日本ハム（2026年5月23日みずほPayPay）ソフトバンクの松本晴が4月4日のロッテ戦以来の白星となる3勝目を挙げた。勝ち星に恵まれず、前回12日の西武戦後にリフレッシュを目的として登録抹消となっていた。中10日のマウンド。7安打を許しながらも5回1失点に抑えた。「苦しくても粘れたことは収穫」。約1カ月半ぶりの白星はトレード加入の山本祐との初コンビでつかみ「（山本）祐大さんのリ