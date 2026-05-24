タレントで起業家の吉川ひなのさんが、24日放送の『おしゃれクリップ』に出演。7年ぶりにテレビ出演した吉川さんが、今だからこそ語ることができるブレイク当時の本音を明かしたほか、その頃の経験を教訓にした3人の子どもとの接し方について告白しました。■3人の子どもたちと沖縄に移住決断の真意を明かす10代でデビューし、一躍“時の人”となった吉川さんは、19歳で結婚を経験。短い結婚生活ののち、2011年には再婚を果たし