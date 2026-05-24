◇パ・リーグ日本ハム１―11ソフトバンク（2026年5月23日みずほペイペイD）日本ハムは2回の先制もつかの間、3回に逆転され、最後は10点差をつけられる大敗だった。ソフトバンク戦は開幕7連敗に沈んだ。開幕からの同一カード連敗としては、ロッテに1分けを挟んで7連敗した10年以来16年ぶり。4位に転落し、借金での交流戦突入が確定した。監督通算300勝を目前に2連敗で足踏みの新庄監督は「明日、明日。明日勝つばい」と前だ