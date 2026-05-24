「メルボルンＴ」（２３日、京都）初勝利までに６戦を要し、ここが昇級初戦だったテイエムアイラン（牝３歳、栗東・宮地）が８番人気の低評価に反発。鮮やかな逃げ切りで連勝を飾った。松山は「いいスピードのある馬で、スタートも良かったですからね。いいリズムで行けて、最後までしぶとく強かったです」と満足げな表情。宮地師も「いい競馬でした」とうなずいた。次走は未定。