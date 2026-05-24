◇パ・リーグソフトバンク11―１日本ハム（2026年5月23日みずほPayPay）節目のヒーローはやはり背番号「9」――。ソフトバンクは1―1の3回2死満塁、柳田悠岐外野手（37）の決勝2点適時打で連勝した。小久保裕紀監督（54）は節目の通算200勝に到達。NPB歴代4位タイでパ・リーグでは21年までチームを率いた工藤公康氏（63）に並ぶ最速タイ記録だ。背番号「9」を継承した主砲のV打でチームは4カードぶりに勝ち越し。勝率5割に復