「平安Ｓ・Ｇ３」（２３日、京都）見据えるは砂の頂。こんなところで負けるわけにはいかなかった。２番手で流れに乗った１番人気のロードクロンヌが堂々たる立ち回りで重賞Ｖ２。逃げるナルカミの直後から力強く抜け出すと後続に３馬身半差をつける完勝劇を披露した。「イメージしていた通りに、うまく流れに乗せることができた。本当に強かったですね。しぶとさが売りの馬だと思っていましたが、思ったよりも最後にいい脚を