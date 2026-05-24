インスタグラムで報告大相撲夏場所は連日、東京・両国国技館で熱戦が繰り広げられている。優勝争いが佳境を迎える中で、大物女優が升席での観戦を報告している。大相撲の熱戦に負けない輝きを放っていた。ピンクのキャップにサングラスを頭にのせたカジュアルな私服姿を披露したのは女優・奥菜恵。国技館名物として知られる「やきとり」の箱を手に、「満員御礼」の垂れ幕が下がる吊り屋根や、土俵を囲む大勢の観客をバックに