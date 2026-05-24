3歳牝馬3冠第2ラウンド「第87回オークス」は阪神JF、桜花賞を制した戦歴を評価し、スターアニスが本命だ。今季初戦の桜花賞が圧巻の勝ちっぷり。中団から直線、力強く伸びて突き抜けた上がり3Fはメンバー最速タイの33秒7をマーク。休み明けで、あれだけ走れた点を評価したい。1回使って、この中間も順調そのもの。叩き2走目で、さらに動ける状態に仕上がった。前走から800メートル延びて初距離の分、未知数な部分はあるが、