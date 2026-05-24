「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）フローラＳの覇者ラフターラインズが自慢の末脚で頂点を目指す。大外８枠１８番も陣営は歓迎。以下は杉山孝介助手との一問一答。◇◇−決戦前日のメニューと雰囲気は。「角馬場からのウッドチップです。ピリピリはしていますが、そのなかでも落ち着いています」−状態面について。「水曜日にジョッキーに騎乗していただき、程良い気合乗りです。競馬を使って、短い間隔でも