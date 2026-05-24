レイクラシックは初の東京輸送。高岡助手は「普段からおとなしい馬。変わらず落ち着いていて、カイバも食べている」と愛馬の様子を伝えた。前走の矢車賞は2着。「使うたびにレースの感じは良くなっている」と評価しつつ、「この舞台は一番使ってみたかった。好枠からリズム良く運べれば」と波乱演出に期待した。