「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）ジュウリョクピエロは２３日、スターアニスと同じ馬運車で東京競馬場入り。佐々木助手は「輸送は大成功です。（昨年１１月に）門別に行った時はゴソゴソしていたんですが、今回はスターアニスと並べてもらっておとなしかった。能力はまだ底を見せていませんから」と期待を寄せていた。