阪神３−０巨人（セ・リーグ＝２３日）―−阪神が４連勝。立石、木浪の適時打で奪ったリードを、先発村上が９回３安打の今季初完投、初完封で守った。巨人は３連敗で、４カードぶりのカード負け越し。巨人の阿部監督は「見ての通り、やられました」と脱帽した。阪神・村上の前に打線はわずか３安打。好機を作ることもままならず、今季５度目の零封負けを喫した。一回、１番浅野の二塁打をきっかけに、一死三塁と好機が広がっ