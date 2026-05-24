「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）桜女王スターアニスが２３日、府中に初見参。小川陽助手は「いい状態を保ったまま、輸送もうまくクリア。本当に問題ないです」とうなずく。「デビュー当時からいい馬だったけど、能力はイメージ以上にすごかった。２冠のチャンスがあるのはこの馬だけ。獲りたいですね」と力を込めた。