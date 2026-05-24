スマートフォンの普及やパソコンでの作業が当たり前になった現代、手書きで文字を書く機会は激減している。買い物メモやちょっとした書類の手続きなど、たまにペンを持つと「あれ、この漢字どう書くんだっけ？」とフリーズしたことがある人も多いのでは。ガールズちゃんねるに5月下旬、「漢字が書けなさすぎてびっくりした」というトピックが立った。トピ主は久しぶりに文字を書いた際の衝撃を次のように明かしている。「不燃ごみ