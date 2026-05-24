世帯年収が1500万円あれば、さぞ余裕のある生活ができるだろう。と思いきや、本人たちの実感としては、そんなこともないようだ。投稿で家計事情を明かしてくれた群馬県の40代女性（エンジニア／世帯年収1500万円）は、夫婦共に自動車メーカーの技術職として働いている。夫と自身の年収がそれぞれ750万円という、完全なパワーカップルだ。中学生と小学生の子どもが2人おり、地方の持ち家で暮らしているが、今の生活について「あまり