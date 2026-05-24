女優の戸田恵梨香が２３日、静岡・静岡市の清水文化会館マリナートで「第１回しずおか映画祭」（２４日まで）に出席し、磯村勇斗とトークショーを行った。戸田は「私の夢はクリント・イーストウッドになること」と宣言した。その真意について「日本は若い（登場人物の）作品が多いけど、年を重ねても愛される作品を作りたい。日本で言うと、樹木希林さん。７０代、８０代でも描けることがあるとイーストウッド作品が教えてくれ