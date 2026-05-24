◆春季近畿大会▽１回戦立命館宇治１１―９履正社（２３日、わかさスタジアム京都）近畿大会が開幕し、智弁和歌山と立命館宇治が準決勝に進出した。立命館宇治は、東慶太内野手（３年）が、もう少しでサイクル安打の４安打５打点。被安打２０で９失点しながらも、履正社に逆転勝ちした。あとワンベースだった。１１―８の８回２死、立命館宇治・東の打球が右翼線で弾んだ。サイクル安打達成かと思われたが、二塁でストップ