◆パ・リーグ西武４―１（２３日・ベルーナドーム）思わぬ形で舞い込んだ白星に、声が弾んだ。西武・上田大河投手（２４）がプロ３年目で待望の初勝利。「プロ野球生活で数字はたかが１なんですけど、この１勝は本当に重い」と記念球を握りしめた。２点リードの５回１死二、三塁から２番手で登板。２死後に渡部に適時打を許すも、リードは保った。「内容は良くなかったけど、追いつかれなくて良かった」と振り返った。大商