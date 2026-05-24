◆春季近畿大会▽１回戦智弁和歌山８―６滋賀学園（２３日、わかさスタジアム京都）近畿大会が開幕し、智弁和歌山と立命館宇治が準決勝に進出した。智弁和歌山は、荒井優聖内野手（ゆうき、３年）が８回に逆転３ランを放ち、センバツで１６強入りした滋賀学園に勝利した。長友悠成内野手（２年）は３回に一時同点のソロ。１、２番コンビの２本塁打で３年続けて１回戦を突破した。ダイヤモンドを回りながら、力強いガッツポ