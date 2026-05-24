北中米Ｗ杯の１次リーグ初戦、日本代表はＦＩＦＡランキング７位のオランダと対戦する。過去３度のＷ杯準優勝を誇り、ヨハン・クライフやファン・バステン、そして現代でもファン・ダイクら、世界的名手を次々と輩出する「オレンジ軍団」強さの源泉とは何なのか。オランダの名門アヤックスで日本人初のアナリストやコーチとして、育成の現場で長年指導に携わった白井裕之氏（４８）の言葉から、オランダサッカーの本質を探り、日