記事ポイント本物そっくりのフェイクスイーツから雑貨・文具まで43組のクリエイターが浅草橋に集まる合同写真展＆物販展会期中の週末限定で人気クリエイターによるスイーツアート制作ワークショップが2種類開催される先着数量限定の特製オリジナルポストカードが来場者にプレゼントされる 本物そっくりのフェイクスイーツ作品が東京・浅草橋に集結します。BACONが主催するフェイクスイーツの合同写真展＆物販展「スイーツアー