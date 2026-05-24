２３日の東京９Ｒ・カーネーションＣ（牝馬限定、３歳１勝クラス、芝１８００メートル）は、単勝１・３倍で断然人気のイクシードが上がり３ハロン３３秒７の末脚で差し切った。世界一に輝いたイクイノックスの全妹というキタサンブラック産駒が、才能の片りんを見せた。中団で脚をためて直線で外に持ち出すが、なかなかギアが上がらない。残り２００メートルを過ぎても前の３頭とは差があったが、そこからが真骨頂。グイグイ伸