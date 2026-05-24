◆米大リーグブルワーズ―ドジャース（２３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ブルワーズ戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。今季最長となる８試合連続安打中で好調なだけに、２試合ぶりとなる９号に注目が集まる。先発マウンドには前回７回１失点の快投を見せた佐々木朗希投手（２４）がマウンドに上がる。