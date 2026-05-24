記事ポイント2026年6月の土日限定で、知多半島の有料道路4路線と猿投グリーンロードがETC1日1,000円で乗り放題になります利用予定日の2営業日前までに事前申込が必要で、名古屋方面やセントレア東ICからの移動コストを大幅に抑えられます2026年3月にオープンした阿久比パーキングエリア上り線では、本格肉まん専門店や知多産そばの新グルメが楽しめます 知多半島の海の幸や絶景を週末にたっぷり楽しめる、お得なドライブ企画