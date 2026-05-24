きょう24日放送の日本テレビ系『timeleszファミリア』（毎週日曜後2：00〜後3：00※関東ローカル）では、特別企画「ファミリア万博」を開催する。【番組カット】バク転に挑戦！timeleszの末っ子3人「ファミリア万博」では、少し前までは夢物語だったキャッシュレス決済や音楽サブスクのように、今まさに生まれつつある“未来の生活”をtimeleszが体験していく。今回集結したのは、全国から集まった最先端ロボットや最新AI