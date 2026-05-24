愛媛県の「とべ動物園」で天皇皇后両陛下が“奇跡のシロクマ”ピースと対面された。ピースは、この日のために水浴びをしており、ひときわ白い姿を見せていた。皇后さまが「奇跡のシロクマ」に“涙”天皇皇后両陛下が愛媛県を訪問中に、「とべ動物園」で国内初の人工哺育に成功した“奇跡のシロクマ「ピース」と対面された。笑顔で見つめながら、親代わりの飼育員の話を熱心に耳を傾けられていたという。その時のご様子について、ピ