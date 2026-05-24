「安住紳一郎の日曜天国！」。タイトルコールの後に軽快なBGMが流れ、日曜朝10時からTBSラジオ『安住紳一郎の日曜天国』が始まる。2025年の『radikoで聴かれた番組ランキング（在京エリア）』で1位に輝くなど、不動の人気を誇る通称『にち10』。安住紳一郎アナの強烈な個、多彩なゲストと圧巻の企画、リスナーから寄せられる投稿の濃さなど、魅力をあげるとキリがないが、番組を支えるアシスタントの“中澤さん”こと、中澤有美