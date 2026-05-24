アメリカ・ウィスコンシン州で1台の車が猛スピードで走行し、土手からジャンプする危険行為がカメラに捉えられた。当初、車は警察の検問から逃れ、約7kmに及んで逃走を続けていたという。その後、警察により車を運転していた男の身柄は確保された。逃走車が土手を大ジャンプ…アメリカ中西部・ウィスコンシン州で9日に警察官が追っていたのは、前を走る1台の白い車だ。白い車はかなりスピードが出ているようにみられた。次の瞬間、