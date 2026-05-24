ボクシング元世界3階級制覇王者の長谷川穂積氏（45）が、23日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分）に出演。娘の未来の結婚相手としたいことを明かした。今回の番組では、長谷川氏と大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）、漫才コンビのメッセンジャー黒田有（56）が大阪・枚方市でロケ。酒屋の一角で立ち飲みができる「角打ち」ができる店を訪れた。長谷川氏の長男は23歳、長女は20歳。橋下氏から