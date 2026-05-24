相葉雅紀が出演するテレビ朝日系バラエティー『相葉マナブ』（毎週日曜後6：00）のきょう24日の放送では、黒酢の魅力を味わい尽くす。【番組カット】楽しそう！談笑する相葉雅紀＆小峠英二＆あばれる君相葉が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいく同番組。今回は、鹿児島の魅力を届ける第2弾となる。先週に続き、小峠英二（バイきんぐ）、あばれる君とともに、200年以上続く黒酢造りの伝統が息づく鹿児