演歌歌手ゆき美如が23日までにブログを更新。親戚の葬儀での出来事をつづった。ゆきは「先週末は親戚の葬儀に参列しました」と報告し「亡くなった叔母の家は、元々親戚の中で1番お金持ちなかなりの富裕層。更に不動産だけでもあちこちに多数あるので、相続も大変そう」と推測した。続けて「ちょっと引っかかってモヤモヤしてる事があるんだ。その叔母の家族と深い関係になって少し貰おうとしてたり、葬儀のやり方や食事に文句付け